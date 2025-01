Pflegeinnovation: Studiengang "Advanced Nursing Practice" eingeführt

Das Gesundheitssystem steht vor großen Herausforderungen. Mit einem neuen Studiengang möchte die Landesgesundheitsagentur Niederösterreich (NÖ LGA) einen wertvollen Beitrag leisten.

Die steigende Zahl chronischer Erkrankungen und der demografische Wandel stellen das Gesundheitssystem vor große Herausforderungen. Die Landesgesundheitsagentur Niederösterreich (NÖ LGA) stellt sich diesen Herausforderungen mit "Advanced Nursing Practice" (ANP).

Studien belegen, dass Advanced Practice Nurses (APNs) die Versorgungsqualität und Patientensicherheit verbessern. Zudem optimieren sie das Schmerzmanagement und steigern die Lebensqualität der Patienten. APNs sind hochqualifizierte Pflegekräfte. Sie absolvieren einen Masterstudiengang und bringen ihr Fachwissen in die Praxis ein. Sie sind vor allem in speziellen Bereichen wie Demenz- und Delir-Management, Wund- und Schmerzmanagement oder Palliativpflege tätig.

Bewährtes Konzept

In anderen Teilen der Welt, wie in den USA, Großbritannien oder Australien, hat sich das Konzept der hoch ausgebildeten Pflegekräfte über Jahre bewährt. In Österreich steckt das Konzept noch in den Kinderschuhen. Gemeinsam mit dem IMC Krems hat die NÖ LGA ein Rahmenkonzept für die Verwirklichung entwickelt, um ANPs in Kliniken und Pflegezentren zu integrieren.

"Die Einführung der APN geht einher mit einer grundlegenden Neuausrichtung der Pflegekarrieren. Neben klassischen Führungspositionen eröffnet sich für Pflegekräfte der Weg einer Fachkarriere, die gezielt auf komplexe, erweiterte Pflegepraxis ausgerichtet ist", erläutert Susanne Gröschel, Projektverantwortliche der NÖ LGA.

Zu absolvieren ist das Masterstudium unter anderem am IMC Fachhochschule Krems und kann anschließend an den Bachelorstudiengang "Gesundheits- und Krankenpflege" gemacht werden. Einige Mitarbeiter der NÖ LGA haben diese Höherqualifizierung bereits absolviert und können so künftig ihre Expertise in geplanten Pilotprojekten umsetzen.