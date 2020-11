Pkw gerät auf A2 in Vollbrand - ein Toter

Das Auto kam auf die Böschung ab und geriet in Vollbrand geraten.

Ein Verkehrsunfall auf der Südautobahn (A2) bei Wiener Neudorf (Bezirk Mödling) hat in der Nacht auf Mittwoch ein Todesopfer gefordert. In Fahrtrichtung Graz war ein Pkw auf die Böschung abgekommen und in Vollbrand geraten, teilte die Feuerwehr mit. Die Flammen griffen auch auf die Lärmschutzwand über und beschädigten diese. Nachdem das gelöschte Fahrzeugwrack mit einem Kran geborgen worden war, bargen die Einsatzkräfte den eingeklemmten Körper aus dem Wagen.