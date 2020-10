Polizei sucht diesen Bankräuber

Täter war mit auffälligem Halstuch maskiert.

Wiener Neustadt. Nach einem bewaffneten Banküberfall in Wiener Neustadt vor einem Monat hat die Landespolizeidirektion Niederösterreich am Mittwoch neuerlich um Hinweise gebeten. Der Täter war bei seinem Coup u.a. mit einem auffälligen violett-bläulichen Halstuch in länglicher Form mit einem runden Logo und Schriftzug maskiert, das zwei Bänder zur rückseitigen Befestigung im Kopfbereich aufwies. Fotos des Mannes wurden veröffentlicht.

© LPD NÖ

© LPD NÖ

Der Räuber soll 30 bis 40 Jahre alt und etwa 1,70 Meter groß sein. Er wurde als von kräftiger Statur beschrieben und trug einen Bart. Der Mann war u.a. mit einem braunen Langarmpullover, dunkler kurzärmliger Weste, blauen Jeans, braunen Schuhen und fingerlosen Handschuhen bekleidet. Er trug einen roten Rucksack. Getarnt hatte er sich neben dem Tuch auch mit einer Sonnenbrille und einer schwarzen Baseballkappe. Hinweise sind an das Landeskriminalamt Niederösterreich (Tel.: 059133-30-3333) erbeten.