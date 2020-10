Polizisten mit Messer bedroht: Cobra-Einsatz in Baden

Mann aus Bangladesch soll in seiner Unterkunft zum Messer gegriffen und einen Uniformierten während der Erstellung eines Gutachtens bedroht haben.

In Baden ist am Dienstagvormittag bei einem Cobra-Einsatz ein 25-Jähriger aus Bangladesch festgenommen worden. Er soll zuvor in seiner Unterkunft in der Wiener Straße bei der beabsichtigten Erstellung eines Gutachtens durch einen Sachverständigen aggressiv reagiert und zu einem Messer gegriffen haben, teilte Polizeisprecher Walter Schwarzenecker mit. Der Mann blieb unverletzt und wurde ins Landesklinikum Baden gebracht.



Beamte der Polizeiinspektion Baden hatten den Gutachter begleitet. Im Gespräch soll der 25-Jährige mit einem Küchenmesser in Richtung eines Uniformierten vorgegangen sein. Verletzt wurde niemand. Weil der Mann nicht zu beruhigen gewesen sei, so die Polizei, wurde das EKO-Cobra angefordert. Den 25-Jährigen erwartet eine Anzeige an die Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt.