Priester stellte Crystal Meth her - Zweiter Verdächtiger in Haft

Immer weitere Details in dem Fall rund um den niederösterreichischen Priester kommen derzeit ans Licht.

Die neuen Informationen rund um den Drogen-Priester aus dem Waldviertel überschlagen sich derzeit. Der Gottesmann war laut einem Bericht des "Kurier" letzten Mittwoch verhaftet worden. Vorwurf war der Verstoß gegen das Suchtmittelgesetz.

Nun soll ein weiterer Verdächtiger in Haft sein. Warum die zweite Person inhaftiert ist, ist derzeit noch unklar. Es soll sich laut der Zeitung aber um einen Tschechen handeln. Die Staatsanwaltschaft Krems hat die Verhaftung bereits bestätigt.

Stellte Drogen selbst her

Nach der Verhaftung des Priesters aus Polen, der schon drei Jahre in der Diözese St. Pölten tätig war, kamen immer mehr Details ans Licht. So soll der Mann in seinem Pfarrhaus selbst Drogen hergestellt haben. Es soll sich dabei um Crystal Meth handeln.