Der 38-Jährige wurde vorläufig festgenommen. Ihm werden noch weitere Delikte vorgeworfen.

NÖ. Ein Nachbarschaftsstreit in Vösendorf ist in der Nacht auf Montag völlig ausgeartet. Bei einem Telefonat soll ein Deutscher (38) einer Nachbarin am Telefon damit gedroht haben, sie umzubringen. Das 40-jährige Opfer erstattete daraufhin Anzeige.

Als die Polizisten eintrafen, konnten sie den 38-Jährigen vor der Wohnhausanlage festhalten. Der Deutsche hatte zu dem Zeitpunkt ein Samurai-Schwert und ein Messer bei sich, er wurde festgenommen.

Gegen den Bewohner wurde ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. Das Schwert und das Messer wurden sichergestellt.

Cannabisanlage ausgehoben

Bei einer Durchsuchung seiner Wohnung entdeckten die Beamten ein Zelt zur Aufzucht von Cannabispflanzen, 116 Gramm Cannabiskraut sowie diverses Zubehör wie Verpackungsmaterial und zwei weitere Messer. Dem Beschuldigten werden zudem zwei ungeklärte Sachbeschädigungen an Autos in Vösendorf vorgeworfen.

Bei den Einvernahmen zeigte sich der 38-Jährige nicht geständig. Er wurde über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt in die dortige Justizanstalt eingeliefert.