Schwerer Raub: Polizei sucht diesen Mann

Nach einem schweren Raub in Wolkersdorf im Weinviertel wird nach dem bislang unbekannten Täter gefahndet.

Niederösterreich. Der Vorfall ereignete sich bereits am 21. Dezember 2022: In einem Lebensmittelgeschäft in Wolkersdorf im Weinviertel kam es zu einem schweren Raub. Der bislang unbekannter Täter betrat gegen 18.05 Uhr das betreffende Lebensmittelgeschäft. Er nahm eine Getränkedose an sich und begab sich damit zur Kasse. Beim Bezahlvorgang, etwa fünf Minuten nach Betreten des Geschäfts, beugte sich der Täter über das Kassenpult, griff mit einer Hand in die Kassenlade und entnahm daraus Geldscheine. Unmittelbar zuvor nahm er mit der anderen Hand ein ca. 20 cm langes, schwarzes Messer aus der Gesäßtasche und bedrohte damit den Kassier. Der Kassier rief seinen Kollegen um Hilfe, worauf der Täter aus dem Geschäft, in Richtung Bahnhof flüchtete.

Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Täter verlief negativ, wie die Polizei in einer Aussendung schreibt.

Personsbeschreibung

Die Personenbeschreibung des bislang unbekannten Täters:

männlich, ca. 180 cm groß, heller Typ, schlank, Kinnbart, bekleidet mit blauer Jeanshose, grauer Kapuzenjacke mit Brusttasche links, schwarzer Haube und grauen Schuhen

© LPD NÖ

© LPD NÖ

© LPD NÖ

Der unbekannte Täter sprach während des Überfalls kein Wort.

Die Höhe der Raubbeute ist derzeit nicht bekannt.

Das Opfer wurde nicht verletzt, erlitt jedoch durch die Bedrohung mit dem Messer einen Schock.

Sachdienliche Hinweise werden an die Polizeiinspektion Wolkersdorf, Telefonnummer 059133-3278, erbeten.