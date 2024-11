Semmering-Basistunnels ist komplett fertig gegraben

Die Mineure haben heute Vormittag den letzten Durchschlag geschafft. Der gesamte Semmering-Basistunnel ist somit von Gloggnitz bis Mürzzuschlag verbunden. ÖBB-Chef Andreas Matthä sprach von einem "historischen Tag".

Es ist geschafft! Rund zehn Jahre nach dem Baustart im Fröschnitzgraben ist der letzte Meter Tunnel erledigt worden und somit der Vortrieb komplett abgeschlossen. Beide 27,3 Kilometer langen Röhren sind damit vom niederösterreichischen Gloggnitz bis ins steirische Mürzzuschlag fertig gegraben. Für die Mineure endet damit ihr Beitrag zu diesem Jahrhundertprojekt für Österreich. Jetzt wird in den nächsten Monaten die Betoninnenschale fertig gestellt, und dann kann die technische Tunnelausrüstung starten.

Letzter Durchbruch im Semmering-Basistunnels. © ÖBB/Ebner ×

"Nach zehn Jahren Tunnelvortrieb ist der letzte Meter geschafft und ein wichtiger Meilenstein erreicht. Es liegt aber auch noch viel Arbeit vor uns, bis unsere Fahrgäste 2030 komfortabel in weniger als zwei Stunden von Wien nach Graz fahren können", freut sich ÖBB-Chef Andreas Matthä, der allen am Bau Beteiligten an diesem "historischen Tag" herzlich gratulierte. "Mit dem Semmering-Basistunnel werden wir auf dem Weg in und durch die Steiermark einen massiven Fahrzeitgewinn auf der Schiene erleben. Der Zug wird damit auch auf dieser Strecke zu einer noch schnelleren, leistbaren und dabei nachhaltigen Alternative zum PKW", blickte Klimaschutzministerin Leonore Gewessler (Grüne) voraus.

Züge fahren ab 2030 durch den Tunnel

Die 27,3 Kilometer des zweiröhrigen Tunnels sind also gegraben und alle 14 Vortriebe erfolgreich abgeschlossen. 2020 hat auch der "Innenausbau" der Tunnelröhren begonnen. Dabei wird der Tunnel mit einer Betoninnenschale ausgekleidet, fast 45 Kilometer (von insgesamt 55 km in zwei Röhren) sind bislang gebaut. Nach Fertigstellung der Innenschale erfolgt als letzter Schritt noch die bahntechnische Tunnelausrüstung (Gleise, Leitungen, technische Anlagen), bevor letztendlich die Züge durch den Tunnel fahren können.

Baubeginn für die Tunnelausrüstung ist im Sommer 2025. Die ersten Züge fahren 2030 durch den Tunnel – damit ist dann der historische Ausbau der Südstrecke abgeschlossen.