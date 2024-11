× Ski-Gebiete im Osten rüsten sich für Eröffnung

Der Ski-Spaß startet im Osten in der ersten Dezemberwoche. Die Beschneiung ist trotz des ersten Schnees unerlässlich.

In Niederösterreichs Skigebieten haben die Vorbereitungen für die Wintersaison begonnen. Bei rund Minus 10 Grad in den Höhenlagen laufen bereits allerorten die Beschneiungskanonen - der natürliche Schneefall trug noch nicht viel zum Pistenglück bei.

So stehen die Chancen auf weiße Weihnachten

Schneefall bis nach Wien

Erst noch frostig, dann dreht sich die Wetterlage völlig

Damen-Weltcup

Talstation beim Parkplatz Semmering © oe24 ×

Am Semmering steigt in einem Monat am 28. und 29. Dezember am Hirschenkogel der Damen-Skiweltcup. Dort sind die Speicherteiche gut gefüllt für die künstliche Beschneiung, die Bergbahnen können der Saison gelassen entgegen sehen, wie der "Kurier" meldet. Derzeit herrscht bereits reges Treiben an der Talstation Semmering-Hirschenkogel. Nach dem Schneefall finden sich erste Rodler und Snowboarder ein, die für den Aufstieg noch keinen Lift brauchen. Lifte starten am 7. Dezember.

Winterwonderland

© Webcam/Lackenhof am Ötscher ×

Das Hochkahr wird voraussichtlich am 6. Dezember in den Winterbetrieb starten, für den Tag danach peilen Lackenhof am Ötscher und der Annaberg die Eröffnung an. Dort herrschen seit dem Schneefall am Donnerstag herrlich winterliche Verhältnisse und so kann dauernd beschneit werden. Damit erreiche man eine "solide Pistenunterlage", so die Verantwortlichen.

© Webcam/Annaberg ×

Kinderbereich in Mönichkirchen

Künstliche Pracht in Mönichkirchen. © oe24 ×

Mit einem neuen Kinderskiland will Mönichkirchen-Mariensee diesen Winter punkten. Saisonstart ist auch hier der 7. Dezember. Der Skischulbereich wurde hier in den Zielbereich der "Lella-Abfahrt" verlegt und wurde Teil des Kinderskibereiches.