Sommer-Unfall: Baum stürzte auf Mann (61) in Hängematte

Der 61-Jährige hatte die Hängematte in seinem Garten montiert.

Einen schlimmen Unfall hatte ein 61-Jähriger in seinem Garten in Wilfersdorf, Bezirk Mistelbach. Dort hatte es sich der Bewohner in einer Hängematte, die an Bäumen angebracht war, gemütlich gemacht.

Stamm knickte und stürzte auf Bewohner

Als der Mann sich in seiner Hängematte entspannen wollte, knackte es und ein Baum brach plötzlich durch. Der Stamm stürzte auf den Ruhesuchenden. Dieser fiel samt Hängematte zu Boden und wurde schwer verletzt.

Der 61-Jährige musste mit dem Nothubschrauber "Christophorus 9" in das Universitätsklinikum St. Pölten geflogen worden.