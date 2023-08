Spinnen-Lockdown im Supermarkt: Ihr Biss kann tödlich sein

Eine Spinne setzt einen ganzen Supermarkt mehrere Tage außer Gefecht.

Aufruhr in der Austraße in Krems, bereits seit Dienstag ist der Supermarkt geschlossen. Noch vor der Öffnung machte der Filialleiter einen Kontrollrundgang im Shop. Dann der Schock: "Als er einen Bananenkarton öffnete", so die Feuerwehr, "entdeckte er beim Herrichten der frischen Ware die Spinne."

10 Zentimeter. Der Steckbrief des krabbelnden Eindringlings: etwa zehn Zentimeter groß und schwarz-rot.

Sofort ging ein Notruf bei der Feuerwehr ein. "Unser Einsatz begann um 7.30 Uhr", sagt Markus Höbarth von der Feuerwehr Krems zu ÖSTERREICH, "bei Einsätzen mit Gift-Tieren gibt es immer ein mulmiges Gefühl."

Feuerwehr fand keine Spur von dem Tier

Spezialist. Er und seine drei Kollegen durchsuchten die Filiale -keine Spur von dem Krabbel-Tier. Dann nahmen sie den Fundort - also die Bananenkiste -und verknoteten den Inhalt in einem Plastiksackerl. Die Feuerwehr jedenfalls beendete damit den Einsatz, das Sackerl blieb im Geschäft.

Doch die Spinne wurde noch nicht gefunden, die Suche geht weiter. "Ein Spezialist klärt aktuell, um welche Spinnenart es sich handelt", heißt es aus dem Unternehmen. Bis dahin bleibt die Filiale zu - das war auch der Stand gestern Abend zu Redaktionsschluss.

Giftig. Wegen der Farbgebung wird vermutet, dass es sich um eine Bananenspinne handelt. Neun Arten gibt es von dieser Spinne. Von manchen Arten wäre ein Biss auch für Menschen potenziell tödlich.