SPÖ-Landtagsklub startet kostenlose Wohnberatung

Die niederösterreichischen Landtagsabgeordneten der SPÖ spenden künftig einen Teil ihres Gehalts für eine kostenlose Wohnberatung.

Die SPÖ-Landtagsabgeordneten ermöglichen mit einem Teil ihres Gehalts künftig eine kostenlose Wohnberatung für alle Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher. "Wir finanzieren eine rechtliche Hotline und persönliche Beratung für alle Fragen rund ums Wohnen", erklärte Landesparteichef Sven Hergovich am Dienstag und ergänzte selbstkritisch: "Mein Zugang ist es, von der Besserwisser- wieder zur Service-Partei zu werden. Das S in Sozialdemokratie muss auch wieder für Service stehen." Das Projekt wird in Kooperation mit der Mietervereinigung umgesetzt, teilte Wohnbausprecher Christian Samwald mit.

Gehaltsverzicht für den guten Zweck

Die Beratung ist unter 0664/88540005 von Montag bis Donnerstag von 9.00 bis 13.00 Uhr und am Freitag von 9.00 bis 12.30 Uhr oder per Mail an wohnberatung@mietervereinigung.at erreichbar. Nach Bedarf werden auch persönliche Termine angeboten. "Die Probleme am Wohnungssektor werden größer", meinte Samwald. Es gebe keinen festen finanziellen Rahmen, sondern "die Bereitschaft unserer Abgeordneten, die Beratung nach Bedarf zu finanzieren". Die SPÖ-Landesregierungsmitglieder - neben Hergovich auch Ulrike Königsberger-Ludwig - spenden den Angaben zufolge zusätzlich weiterhin ihre diesjährige Gehaltserhöhung für gemeinnützige Zwecke, zuletzt für kostenlose Nachhilfe.