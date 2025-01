SPÖ wittert Ärzteflucht im Spital Wiener Neustadt

Bessere Personalplanung für das Klinikum Wiener Neustadt gefordert. SPÖ wendet sich überhaupt gegen Spitalsschließungen.

Wie die SPÖ Niederösterreich in einer Aussendung informiert, findet am Landesklinikum Wiener Neustadt eine "Ärzteflucht" statt. "Weitere zehn Mediziner verlassen das Spital in Wiener Neustadt; die SPÖ NÖ fordert zum wiederholten Mal eine Trendumkehr im Gesundheitsbereich: Investitionen, eine Personaloffensive, ein Stopp der Schließungswelle sowie eine Standortgarantie für Niederösterreichs Spitäler sind ein absolutes Muss."

"Chaos" von ÖVP und FPÖ müsse bereinigt werden

Wiener Neustadts Vizebürgermeister, Rainer Spenger (SPÖ), nimmt angesichts einer offenbar nicht enden wollenden Ärzteflucht im Landesklinikum Wiener Neustadt, die Verantwortlichen im Land und in der Stadt in die Pflicht: „Nachdem nun bekannt geworden ist, dass weitere zehn Medizinerinnen und Mediziner unser Spital verlassen, muss gefragt werden, was hier eigentlich schiefläuft? Dieses Chaos, das von ÖVP und FPÖ verursacht wurde, muss sofort bereinigt werden! Es braucht in erster Linie eine ordentliche Personalplanung, damit die Gesundheitsversorgung in unserem Wiener Neustadt und in der Umgebung gesichert ist! Dass bspw. im Bereich von Brustkrebs-Behandlungen vermehrt im niedergelassenen Bereich agiert werden soll, ist nicht zu akzeptieren! Das Land NÖ und vor allem auch die Verantwortlichen in unserer Stadt sind gefordert!“

Lange Wartezeiten, stockende Behandlungen

Im Landesklinikum Wiener Neustadt läuft offenbar schon längere Zeit nichts mehr so, wie es sollte. Patienten müssen aufgrund von Personalmangel in den meisten Abteilungen entweder sehr lange auf dringend nötige Untersuchungen warten oder beschweren sich über mangelnde Kommunikation der Abteilungen untereinander. Schwerkranke sind teils von stockenden Behandlungen betroffen und weichen auf private Ärzte aus.

Standortgarantie für die niederösterreichischen Spitäler

Spenger fordert darüberhinaus, dass Pläne zu Spitalsschließungen in Niederösterreich sofort ad acta gelegt werden müssen: „Es braucht eine Standortgarantie für Niederösterreichs Spitäler und massive Investitionen in den Gesundheitsbereich! Monatelange Wartezeiten müssen der Vergangenheit angehören! Wir müssen wieder zurück zu einem Gesundheitssystem, so wie es die SPÖ schon lange fordert: Wohnortnah und kostenfrei, und für alle sofort verfügbar!“