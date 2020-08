Sportboot auf der Donau in Flammen

Eine Person per Rettung abtransportiert.

Orth a.d. Donau. Ein Sportboot ist am Sonntagnachmittag bei Orth a. d. Donau (Bezirk Gänserndorf) in Niederösterreich in Flammen gestanden. Nach Angaben des Bezirkskommandos Gänserndorf hatte die Besatzung aus vier Personen bestanden, eine davon wurde per Rettung abtransportiert. Die Löscharbeiten waren gegen 15.45 Uhr bereits beendet. In der Folge sollte das Boot per Kran aus der Donau gehoben werden.

Exakt vor einem Monat hatte ebenfalls in Orth a. d. Donau ein Sportboot Feuer gefangen. Damals wurden zwei Männer leicht verletzt.