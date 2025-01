× Sturm Éowyn verwüstet Irland - Netz NÖ rückt zum Wiederaufbau an

Zwölf tapfere Mitarbeiter von Netz NÖ gehen ab Samstag im irischen Krisengebiet zu Werke.

Nachdem der Sturm Éowyn in Irland für massive Schäden an der Stromversorgung gesorgt hat, kommt nun technische Unterstützung aus Niederösterreich. Zwölf Mitarbeiter von Netz NÖ werden in das Krisengebiet reisen, um ab Samstag beim Aufräumen und beim Wiederaufbau zu helfen, wurde am Freitag in einer Aussendung angekündigt. Gefolgt werde damit einem "europaweiten Hilferuf" des irischen Netzbetreibers ESB Networks.

© Netz NÖ / Wurnig ×

Super-Orkan trifft Europa mit 200 km/h

"Wir sind stolz auf unsere Mitarbeiter, die ihre Fähigkeiten und ihr Engagement in den Dienst der Gemeinschaft stellen. Ihr Einsatz strahlt weit über die Grenzen Österreichs hinaus", betonte Werner Hengst, Geschäftsführer von Netz NÖ. Hilfe aus Oberösterreich ist in Irland bereits eingetroffen. In der Nacht auf Montag waren zehn Spezialisten der Linz Netz GmbH ebenfalls zu einem Assistenzeinsatz aufgebrochen.