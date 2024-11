Tankstelle überfallen: Bewaffneter Räuber (18) geschnappt

Nach einem Tankstellenüberfall in Ternitz konnte ein 18-Jähriger aus dem Bezirk St. Pölten festgenommen werden.

Der junge Tatverdächtige hatte sich letzten Mittwochnachmittag nach 16.30 Uhr in einer Tankstelle in Ternitz, Bezirk Neunkirchen, bei der Kasse angestellt. Als der 18-Jährige aus dem Bezirk St. Pölten an der Reihe war und der Kunde vor ihm das Geschäft verlassen hatte, zog er eine Waffe, forderte vom Mitarbeiter Geld und Zigaretten. Mit der Beute ergriff er die Flucht Richtung Ortszentrum.

Nach einer kurzen intensiven Fahndung konnte der Verdächtige in Dunkelstein, einer Ternitzer Katastralgemeinde, gestoppt werden. Er wurde in die Justizanstalt Wiener Neustadt eingeliefert.

Schreckschusspistole und Kampfmesser sichergestellt

Bei seiner Festnahme wurde eine Schreckschusspistole, dabei dürfte es sich um die Raub-Waffe handeln, Geld sowie ein Kampfmesser sichergestellt. Aufgrund seiner Alkoholisierung wurde der Tatverdächtige erst am nächsten Tag befragt. Das Landeskriminalamt Niederösterreich, Ermittlungsbereich Raub, klärt zudem ab, ob der junge Räuber noch in Zusammenhang mit weiteren Straftaten steht.