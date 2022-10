Tankstellen-Räuber (20) fuhr um 5 Uhr früh zum Coup

Ganz schön hohe „Lebenskosten“ hat ein junger Täter, der mehr als 10.000 Euro Beute in knapp drei Wochen verprasste.

NÖ. Der jetzt in Wien-Liesing verhaftete Austrotürke stürmte in der Nacht auf Samstag, den 17. September, um 5 Uhr in der Früh in den Verkaufsraum einer Tankstelle – bis auf die weißen nicht zugeschnürten Sneaker in Schwarz und mit einer Pistole bzw. einer täuschend echten Pistolen-Attrappe um sich fuchtelnd.

Der Verdächtige erbeutete – wie die Polizei es ausdrückt – „einen niedrigen fünfstelligen Eurobetrag“ und einige Zigarettenpackungen, bevor er mit dem Auto, das er in unmittelbarer Nähe der Tankstelle geparkt hatte, wieder davonfuhr. Die Mitarbeiterin blieb unverletzt, erlitt jedoch einen Schock. Über Spuren, die der 20-Jährige am Tatort zurückließ – Näheres wollen die Ermittler nicht verraten – konnte der Verdächtige jetzt ausgeforscht werden. Die Beute hat er allerdings bereits aufgebraucht.