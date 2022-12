Telefonzelle gesprengt: Polizei bittet um Hinweise

Unbekannte zündeten Böller und zerstörten eine Telefonzelle in Amstetten. Die Polizei bittet um Hinweise.

In Amstetten ist am Samstag in den frühen Morgenstunden eine Telefonzelle gesprengt worden. Unbekannte hatten kurz vor 4.30 Uhr in der Krautbergstraße einen Böller gezündet. Durch die Detonation wurde die Telefonzelle fast völlig zerstört, Teile wurden bis zu 15 Meter weit weggeschleudert. Auch ein Pkw und die Kabel-TV-Anschluss-Abdeckung eines Hauses wurden beschädigt. Hinweise werden laut Aussendung von Sonntag an die Polizeiinspektion Amstetten (Tel. 059-133-3100) erbeten.

"Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurden durch die Detonation keine Personen verletzt", teilte die Landespolizeidirektion Niederösterreich mit. Die Höhe des Sachschadens war vorerst nicht bekannt.