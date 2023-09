Tierischer Besuch: Junger Fuchs überraschte Familie

Eine Familie aus Niederösterreich erlebt zu Hause eine tierische Überraschung.

Als Karoline Hahn am Dienstag gegen 21 Uhr in ihrem Einfamilienhaus in Hof vor dem Fernseher saß, vernahm sie plötzlich Krach aus dem Badezimmer. Zuerst dachte sie, dass ihr Kater wieder sein Unwesen treibt. Als die Hoferin nachsehen ging, entdeckte sie einen tierischen Gast: Ein junger Rotfuchs saß auf der Eckbadewanne. Das schlaue Tier dürfte durch das offene Garagentür ins Haus gekommen sein, vermutet Ehemann Harald Hahn.

Einzigartiges Erlebnis. Beim Versuch durch Badezimmerfenster zu entkommen hinterließ der junge Fuchs eine Spur der Verwüstung. Letzten Endes wurden alle Türen im Haus geschlossen und der Fuchs ins Freie geleitet. „Es war ein einzigartiges Erlebnis, das kommt nicht alle Tage vor. Ende gut, alles gut“, freuen sich die Hahns im Gespräch mit der "NÖN".