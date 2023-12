Vergiftet! Rettungshund Leo ist tot

Rettungshund Leo ist in der Hundezone in Deutsch-Wagram einem Giftköder zum Opfer gefallen. Ein zweiter Hund überlebte eine Gift-Attacke nur knapp.

Zusammen mit seinem Frauchen sollte Rettungshund „Leo“ für die Flächensuche ausgebildet werden. Ein langer und schwieriger, aber auch schöner Weg lag vor ihm. Der Vierbeiner hätte in Zukunft Menschenleben retten sollen. Doch ein Mensch hat Leos Leben nach nur neun Monaten grausam beendet.

Er dürfte in der Hundezone in Deutsch Wagram einen Giftköder gefressen haben. Leo war aber nicht das einzige Opfer. "Die zweite Hündin unserer Kollegin hat ebenfalls Gift erwischt, sie ist zwar noch nicht ganz über den Berg, aber es schaut vorerst nicht so schlecht für sie aus“, berichten die „Rettungshunde Niederösterreich“ auf ihrer Facebook-Seite. Das Rettungshunde-Team warnt jetzt vor der Hundezone in Deutsch Wagram.