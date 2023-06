Vermisster Wanderer von Soldaten tot aufgefunden

Der physisch und psychisch beeinträchtigte Wiener war spurlos verschwunden.

NÖ. Nach dem 35-Jährigen lief seit dem Pfingstmontag am Wechsel im Bezirk Neunkirchen eine großangelegte Suchaktion: Der Wanderer hatte sich an jenem Tag im Zuge eines Ausfluges mit seinem Vater im Bereich der Almrauschhütte über der Erlebnisalm in St. Corona in einem kurzen unbeaufsichtigten Moment von diesem entfernt. Hunderte Einsatzkräfte beteiligten sich an der Suche nach dem Vermissten.

Am Mittwoch fanden schließlich Soldaten des Bundesheeres den 35-Jährigen aus Wien-Favoriten in der Nähe des Kamp­steins tot auf. Die Todesursache ist noch unklar. Es wird nicht ausgeschlossen, dass der Mann erfroren ist. Er trug ein kurzärmliges T-Shirt – laut Einsatzkräften war es in der Nacht nach seinem Verschwinden sehr kalt.