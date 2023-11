Angreifer fiel über mehrere junge Frauen her

Nach versuchten Vergewaltigungen im Bezirk Gänserndorf sucht die niederösterreichische Polizei nach dem Täter.

Laut Angaben vom Donnerstag wurden zwei Frauen attackiert und zwei weitere verfolgt. Die Opfer im Alter von 18 und 19 Jahren erlitten einen Schock, eine Betroffene trug auch Abschürfungen davon. Sachdienliche Hinweise wurden an das Landeskriminalamt Niederösterreich (Tel.: 059133-30-3333) erbeten. Der Unbekannte sollte auf keinen Fall angesprochen werden.

© LPD NÖ ×

Zunächst war der Täter in der Nacht auf den 4. November in Groß-Enzersdorf in Erscheinung getreten. Dort soll er zwei Frauen über eine Strecke zu Fuß verfolgt zu haben. Die Betroffenen brachten sich letztlich in Sicherheit.

Am 5. November soll der Unbekannte beim Busbahnhof in Groß-Enzersdorf und vor dem Eingang eines Mehrparteienhauses in Orth an der Donau versucht haben, zwei andere Frauen zu vergewaltigen. Die Opfer wurden dabei zu Boden gerissen, schlugen den Täter aber laut Polizei in die Flucht.

© LPD NÖ ×

Polizei bittet um Hinweise

Beschrieben wurde der Gesuchte als 25 bis 35 Jahre alt, 1,70 bis 1,80 Meter groß und von dünner Statur. Der Mann weist buschige Augenbrauen, einen dunklen Dreitage- bis Vollbart und dunkle Augen auf. Die Aussprache des Unbekannten wurde als klar und ruhig beschrieben, er dürfte Hochdeutsch geredet haben. Bekleidet war er u.a. mit einem Kapuzen-Sweater und hellen Sportschuhen.

© LPD NÖ ×

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Korneuburg wurde um die Veröffentlichung von angefertigten Phantombildern sowie von Lichtbildern aus einer Videoüberwachung ersucht. Das Fotomaterial kann bei der Pressestelle der Landespolizeidirektion Niederösterreich unter der Telefonnummer 059133-30-1133 angefordert werden.