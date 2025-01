Wann wo die Gemeinderatswahl startet

Wahllokale öffnen teils zu unterschiedlichen Zeiten auch innerhalb der Gemeinden.

Die ersten Wahllokale öffnen für die Gemeinderatswahlen in Niederösterreich am Sonntag, dem 26. Jänner unterschiedlich früh. Schon um 6 Uhr starten Euratsfeld sowie Wiener Neustadt. Wobei in der Industrieviertel-Metropole nur einer der 51 Sprengel, nämlich der Sprengel 6 im Neuen Rathaus, die Stimmabgabe schon ab 6 Uhr ermöglicht.

Einige rufen später zum Urnengang

Der Großteil der 2.439 Wahlsprengel in Niederösterreich öffnet zwischen 7 und 8 Uhr, es gibt jedoch knapp 20 Gemeinden, in denen am Sonntag die Wahl erst um 9 Uhr möglich ist. Die letzten Wahllokale schließen in den beiden Gemeinden Rohrendorf bei Krems und Pressbaum, sie schöpfen die Wahlmöglichkeit bis 17 Uhr aus.Insgesamt sind 1.307.510 Bürgerinnen und Bürger aufgerufen, die neuen Gemeinderäte zu wählen. Landtagspräsident Karl Wilfing (ÖVP): „Ich appelliere an alle betroffenen Wahlberechtigten, dass sie von ihrem Wahlrecht Gebrauch machen und zur Wahl gehen. Mit fünf Minuten für die Stimmabgabe am Wahlsonntag bestimmt man die Politik der eigenen Gemeinde für die kommenden fünf Jahre mit“, so der der Vorsitzende der Hauptwahlbhörde in NÖ.

Auch innerhalb der Gemeinden unterschiedlich

Er rät Bürgern, sich rechtzeitig Infos zu holen: „Da die Öffnungszeiten der einzelnen Sprengelwahllokale selbst innerhalb einer Gemeinde unterschiedlich sein können, empfehle ich allen Wählerinnen und Wählern sich vor der Wahl über die genauen Öffnungszeiten des eigenen Wahlsprengels zu informieren. Diese sind auf der amtlichen Wahlverständigung zu finden.“ Die meisten Sprengel in einer Gemeinde gibt es übrigens mit 51 in Wiener Neustadt, gefolgt von Klosterneuburg mit 33 und Hollabrunn mit 31 Sprengel.