Winzer Krems bringen alkoholfreien Wein auf den Markt

Die nachfragen nach alkoholfreiem Wein steigt. Nun sind auch die Winzer Krems auf den Geschmack gekommen und erweitern ihr Sortiment.

Österreichs größter Qualitätsweinproduzent, die Winzer Krems, sieht große Chancen im nachhaltigen Anbau und in der boomenden Nachfrage nach alkoholfreien Weinen. "Alkoholfreie Weine werden künftig ein kleines, aber stetig wachsendes Segment besetzen“, erklärt Winzer Krems-Geschäftsführer Ludwig Holzer in einem Interview mit dem Handels-Fachmagazin „Regal“. Noch heuer werde man das Sortiment um einen alkoholfreien Wein erweitern, um den veränderten Konsumgewohnheiten gerecht zu werden. Auch ein „Pinot Nova“ – der erste Rotwein aus pilzwiderstandsfähigen Rebsorten (PIWI) – soll in Kürze kommen.

Wein erleben in der Sandgrube 13

Zu Jahresende 2024 erwarten die Winzer Krems ein Ergebnis auf Höhe von 2023, sagt Holzer. Der Exportanteil sei leicht von 55 auf 51 gesunken. Der Anteil des deutschen Marktes am Gesamtumsatz des Unternehmens liege aktuell bei 39 Prozent. Statt neue Märkte im Ausland zu erschließen, liege der Fokus derzeit auf die Stärkung bestehender, sagt der Geschäftsführer. Nach dem erfolgreichen Abschluss eines Großprojekts mit einem Volumen von 37 Millionen Euro im Jahr 2023 konzentrieren sich die Investitionen der Winzer Krems heuer und 2025 auf die Attraktivierung des Weinerlebnis-Rundgangs „Sandgrube 13 wein.sinn“.

(Martin MÜller/NÖ Wirtschaftspressedienst)