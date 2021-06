Ein dramatischer Einsatz der Feuerwehr Mistelbach endete am Sonntagvormittag leider ohne Happy End: Ein Bewohner verstarb mit schwersten Brandverletzungen im Spital.

Ein Mann ist bei einem Wohnungsbrand am Sonntagvormittag in Mistelbach gestorben. Er konnte sich zunächst noch mit schweren Verletzungen auf den Balkon retten und wurde von einem Nachbarn versorgt, starb später jedoch im AKH Wien, teilte die Freiwillige Feuerwehr Mistelbach am Nachmittag auf ihrer Facebook-Seite mit. Alle Wohnungen der betroffenen Stiege wurden evakuiert. Auch drei Feuerwehrmitglieder wurden bei dem Einsatz verletzt.

Hubschrauber im Einsatz

Die Einsatzkräfte wurden kurz vor 11.00 Uhr alarmiert. Beim Eintreffen am Einsatzort stand die Wohnung im Dachgeschoß bereits im Vollbrand. Die Wohnungstür wurde vom Atemschutztrupp gewaltsam geöffnet, während der Schwerverletzte mittels Drehleiter vom Balkon geholt wurde. Er wurde noch mit dem Notarzthubschrauber Christophorus 9 ins Spital geflogen.

Katze gerettet

Eine Verrauchung des Stiegenhauses konnte großteils verhindert werden, das Feuer breitete sich jedoch auf weite Teile der Wohnung aus. Eine Katze wurde von den Einsatzkräften gerettet, sie wurde von Anrainern zum Tierarzt gebracht. Der Brand konnte schließlich durch den Innenangriff gelöscht werden. Im Einsatz waren neben der Feuerwehr aus Mistelbach auch die Freiwillige Feuerwehr Siebenhirten und die Feuerwache Hörersdorf.

