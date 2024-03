Zwei Messe-Highlights in Tulln auf einen Schlag

Was ist besser als eine Messe? Genau, zwei Messen! In Tulln wartet von Donnerstag bis Sonntag mit der "pool + garden" und der "Kulinar" ein spannendes Messe-Doppelpack.

Pünktlich mit zu Beginn des Frühlings startet das erste Highlight der Gartensaison 2024 – die "pool + garden" Messe Tulln. „Wohnen im Garten“ wurde als zentrales Thema ausgerufen. Mehr als 240 Aussteller präsentieren von 21. bis 24. März Neuigkeiten und Trends bei Pools, Beschattung, Whirlpools, Jacuzzis und Schwimmteiche sowie Whirlpools, Infrarotkabinen, Gartenmöbel, Gartengestaltung und Sommergärten.

Die pool + garden lässt die Herzen von Garten-Fans höher schlagen. © Messe Tulln ×

Klimawandel und Hitzewellen sind die neuen Herausforderungen für den Garten. Die große Sonderschau GARTEN-WOHN-WELTEN in Halle 8 zeigt die neuesten Konzepte gegen den Hitzestress unter dem Motto „Ideen für heiße Sommertage“ in einem frühlingshaften Ambiente.

Die Umweltbewegung „Natur im Garten“ ist für alle Naturgartenfans der richtige Ansprechpartner für Anregungen, Ideen und Informationen rund ums ökologische Gärtnern. Ein weiteres Highlight ist der NÖ Landeslehrlingswettbewerb der Floristen. Unter dem Motto „Frühlingserwachen“ werden die Werkstücke der Lehrlinge präsentiert.

Mörwald in der Kocharena

Trends für Küche, Kochen und Kulinarik finden Feinspitze auf der gleichzeitig stattfindenden "Kulinar". 160 nationale und internationale Aussteller präsentieren einzigartige Genusswelten. Als Rahmenprogramm zaubern dabei in der Kocharena Hauben-und Spitzenköche live köstliche Gerichte zum Probieren. Als Weinbegleitung präsentieren Wagramer Top-Winzer Spezialitäten.

Einzigartige Genusswelten und köstliche Produktinnovationen warten auf der Kulinar. © Messe Tulln ×

Den Anfang macht am Donnerstag um 15 Uhr Marco Gangl vom Restaurant Himmelreich mit einem Steirischer Wurzelfisch. Am Freitag zur gleichen Zeit kocht Toni Mörwald Steingarnele auf Curry Gemüse, ihm folgt am Samstag Sandro Labres mit geschmortem Lammschlögel mit Erdäpfel-Bärlauch-Roulade und am Sonntag steigt Jörg Durec vom Markthof mit Lachs-Sushi in den Ring.

Grand Chef Toni Mörwald zaubern ein köstliches Gerichte in der Kocharena. © Messe Tulln ×

Mit nur einem Ticket kann man gleich beide Veranstaltungen besuchen. Erwachsene zahlen 13 Euro, Kinder (6-15 Jahre) und Senioren nur 11 Euro Eintritt.