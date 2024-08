Niederösterreicher wohl an Insektenstich gestorben

Ein Familienvater in Neulengbach hatte laut einem Bericht der "NÖN" allergisch auf den Stich reagiert.

Ein junger Mann aus Neulengbach (Bezirk St. Pölten) ist laut einem Onlinebericht der "Niederösterreichischen Nachrichten" ("NÖN") an den Folgen eines Insektenstichs gestorben. Der Betroffene hatte demnach allergisch reagiert. Er wurde ins Spital gebracht, jede Hilfe kam aber zu spät.

Bürgermeister Jürgen Rummel zeigte sich ob des tragischen Unfalls fassungslos. "Die ganze Gemeinde ist bestürzt. Alle sind schockiert. Es ist so traurig", wurde er in der "NÖN" zitiert. "Wir als Gemeinde bieten der Familie natürlich Unterstützung an, wo immer es notwendig ist."