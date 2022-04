Niki Fellner wird CEO der Mediengruppe ÖSTERREICH

Neues Management-Board und Erweiterung der Holding-Geschäftsführung.

Wien. Die Mediengruppe ÖSTERREICH setzt den Transformationsprozess zu einem digitalen 360-Grad-Medienunternehmen weiter fort und baut ihre Geschäftsführung aus. Im Zuge der bereits eingeleiteten Übergabe an die nächste Generation wird Niki Fellner neben Wolfgang Fellner und Wolfgang Zekert Geschäftsführer der Mediengruppe ÖSTERREICH. Ziel ist eine noch engere Verschränkung der multimedialen Geschäftsfelder, Niki Fellner war schon bisher Geschäftsführer des oe24-Online-Netzwerks sowie von oe24.TV. Im Lauf des Jahres 2022 wird Niki Fellner als CEO die operativen Leitungsfunktionen in der Mediengruppe sukzessive übernehmen.

Zusätzlich wird ein unternehmensübergreifendes Management Board geschaffen, dem Wilfrid Wagner als Chief Financial Officer, Katharina Latsch als Chief Sales Officer, Thomas Mischu als Chief Marketing Officer, Tamara Fellner als Chief Digital Officer sowie Patrick Semrau als Head of New Media Finance angehören werden.

Um die Übergabe an die nächste Generation des Managements und der Familie optimal zu gestalten, wird auch die Holding-Geschäftsführung verstärkt. Dr. Andreas Pres wird zum Geschäftsführer in der „Österreich“ Zeitungsverlag GmbH, der Niki Fellner GmbH und weiteren Gesellschaften bestellt und so den altersbedingten Rückzug von Wolfgang Zekert im Lauf der nächsten 12 Monate begleiten.

Niki Fellner: „Mein Ziel ist es, die Mediengruppe ÖSTERREICH und oe24 zum führenden digitalen Medienunternehmen in Österreich zu entwickeln und unsere Innovationskraft in allen Geschäftsfeldern weiter zu stärken. Dafür ist auch eine moderne Management- und Unternehmens- sowie Holdingstruktur notwendig, um uns für die digitale Zukunft optimal aufzustellen.“

Wolfgang Fellner: „Ich bin sehr stolz darauf, dass mein Sohn Niki mit 37 Jahren die Führung unserer Mediengruppe ÖSTERREICH übernimmt und wir damit den Generationswechsel besonders erfolgreich umsetzen können. Niki ist seit seiner frühesten Jugend, exakt seit 15 Jahren im Unternehmen tätig, hat unsere Digital-Erfolge oe24.at und oe24-TV aufgebaut und wird von allen Mitarbeitern aber auch in der Branche besonders geschätzt. Ich bleibe deshalb auch mit 68 Jahren weiter mit großer Freude und großem Engagement an seiner Seite und werde ihn künftig vor allem in strategischen Fragen und bei zahlreichen geplanten Innovationen tatkräftig unterstützen.“

Andreas Pres: „Ich freue mich auf meine Tätigkeit in Wien und die enge Zusammenarbeit mit Niki Fellner und seinem Management-Team. Die gesamte Gruppe steht für schnelle und unkonventionelle Innovationen, getrieben von Medien-Know-How und Kundenorientierung. Darauf werden wir aufbauen.“