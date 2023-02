Nur mehr jeder dritte Wiener fährt Ski

Die guten Schneeverhältnisse rund um Wien machen Sportartikler froh.

Laut einer Erhebung der Wiener Wirtschaftskammer fährt nur mehr jeder dritte Wiener regelmäßig Ski oder Snowboard.

Dass knapp vor Beginn der Semesterferien die Schneelage in den Skigebieten rund um die Hauptstadt nahezu perfekt ist, stimmt die gesamte Sportartikelbranche in Wien dennoch hoffnungsfroh.

Nach dem Abgang von XXL-Sports aus Österreich gibt es in Wien derzeit 340 Sportartikelläden, die in diesen Wochen ein Drittel ihres Jahresumsatzes machen. "Wir bieten individuelle Beratung und Top-Service etwa bei der Wartung der Sportgeräte. Da zahlt sich ein Besuch beim Sporthändler allemal aus", so Branchenexperte Rainer Winninger.