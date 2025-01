10.000 Wohnungen stehen in Linzer City leer

Es sollen auch Substandard-Wohnungen für den Markt renoviert werden.

Laut Schätzungen der Stadtforschung gibt es in Linz rund 10.000 Wohnungen, die seit mehr als sechs Monaten ohne Wohnsitzmeldung sind – das entspricht etwa 8,4 % des gesamten Wohnungsbestands. Etwa 75 % dieser Adressen sollen bereits länger ungenutzt sein. Der geschäftsführende Vzbg. Dietmar Prammer (SPÖ) plant gezielt gegen Wohnungsleerstand vorzugehen. Die Stadt Linz will Eigentümer ermutigen, ihre Wohnungen zu vermieten Es soll bei der Sanierung geholfen werden. Prammer fordert vom Land OÖ die Einführung einer Leerstandsabgabe in ausreichender Höhe und bessere Sanierungsförderungen. Seitens Bund soll die Auswertung von Verbrauchsdaten und somit die Feststellung von Leerständen einfacher werden.