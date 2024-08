Acht Tage nach einem Verkehrsunfall ist ein 15-Jähriger aus dem Bezirk Braunau im Spital verstorben.

Der Teenager war am 7. August mit seinem Moped im Gemeindegebiet von Feldkirchen bei Mattighofen bei einer Kreuzung mit dem Pkw eines 17-Jährigen kollidiert. Der 15-Jährige landete auf der Windschutzscheibe und wurde einige Meter mitgeschleift, bevor er auf der Fahrbahn zum Liegen kam. Am gestrigen Donnerstag erlag er seinen Verletzungen, teilte die Polizei am Freitag mit.