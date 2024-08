Verlor in Rechtskurve Kontrolle und rammte hölzerne Begrenzung - Mann im Spital

In Mondsee (Bezirk Vöcklabruck) hat sich am Samstagvormittag ein 20-Jähriger bei einem Unfall mit seinem E-Scooter verletzt.

Der Mann war auf einem Gehweg unterwegs, als er auf einem abschüssigen Abschnitt in einer Rechtskurve die Kontrolle verlor und eine hölzerne Begrenzung durchstieß. Der Einheimische kam mit der Rettung in das Unfallkrankenhaus Salzburg, berichtete die Polizei in einer Presseaussendung.