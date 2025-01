25 Dinge, die du 2025 machen musst: Bucket-Liste von Oberösterreich

Was uns das Jahr 2025 bringen wird, wissen wir nicht. Nur eines ist jetzt schon sicher: es wird nicht langweilig. Mit den „25 Dingen, die du 2025 machen musst“ liefert OÖ für fast jede zweite Woche des Jahres ein neues Erlebnis.

Tourismus OÖ hat eine bunte Liste zusammengestellt: von Naturerlebnissen und sportlichen Überraschungen, über kulinarische Genüsse bis hin zu kulturellen Highlights. Unter der Rubrik „In einem echten Wirtshaus einen Schweinsbraten essen“ werden Wirtshäuser empfohlen. Unter dem Punkt „Zu einem tosenden Wasserfall marschieren“ wird der Besuch der Stillenstein­klamm in Grein mit Kaskaden und einem riesigen, überhängenden Fels vorgeschlagen. Auf der Bucket-Liste könnte laut den Tourismusprofis auch „In einem Baumhotel schlafen“ stehen. In OÖ gibt es eines in Kopfing im Innkreis.Einmal im Jahr sollte man auch auf die „außergewöhnlichste Donau-Kurve runterschauen“ - die Schlögener Schlinge.