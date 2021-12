25-Jähriger stürzte nach Selfie in den Tod

Ein seit Weihnachten vermisster Student (25) verunglückte beim Wandern tödlich.

OÖ. So weit konnten die Ermittler den letzten bekannten Weg des Brasilianers Braian P., der in Österreich die Universität besucht, rekonstruieren: Am 26. Dezember fuhr er mit öffentlichen Verkehrsmitteln von Perg nach Bad Ischl. In der Kaiserstadt angekommen, wanderte der 25-Jäh­rige vom Bahnhof über den Dammweg zum Ortsteil Pfandl und weiter zur Engen Zimnitz.

Auf einer Anhöhe mit Ausblick schoss er noch ein Selfie, das er auch verschickte. Danach verlor sich seine Spur. Am Dienstag dann die traurige Gewissheit: Der Brasilianer, der in einer Einrichtung für Kinder und Jugendliche arbeitete, rutschte beim Aufstieg zur 1.745 Meter hohen Zimnitz aus und stürzte in die Tiefe. Seine Leiche wurde geborgen.