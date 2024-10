28-jähriger Lenker rast mit 128 km/h durch 30er-Zone

Der Mann aus dem Bezirk Vöcklabruck hatte nach eigenen Angaben eine 30er-Beschränkung "übersehen".

Neukirchen an der Vöckla. Ein 28-jähriger Autoraser hat am Dienstag in Neukirchen an der Vöckla (Bezirk Vöcklabruck) nicht nur seinen Führerschein abgeben müssen, auch sein Wagen wurde beschlagnahmt. Der Mann aus dem Bezirk Vöcklabruck hatte nach eigenen Angaben eine 30er-Beschränkung "übersehen" und war mit 128 km/h auf der Gamperner Straße Richtung Timelkam gerast, berichtete die Polizei.

Er wird bei der Bezirkshauptmannschaft Vöcklabruck angezeigt.