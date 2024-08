Der Unfalllenker war nicht angeschnallt.

Tiefgraben. Ein 29-Jähriger ist in der Nacht auf Donnerstag bei Tiefgraben (Bezirk Vöcklabruck) mit seinem Auto tödlich verunglückt. Er war mit dem Pkw von der Fahrbahn abgekommen, prallte gegen Bäume und dann gegen einen Wurzelstock.

Der junge Mann war nicht angeschnallt und wurde aus dem Auto geschleudert, was er nicht überlebte, so die Polizei. Am Fahrzeug entstand Totalschaden.