32-Jähriger löste in Oberösterreich Großeinsatz der Polizei aus

Der Oberösterreicher bedrohte einen Security-Mitarbeiter einer Feier mit dem Erschießen.

Ein stark alkoholisierter Gast hat in der Nacht auf Montag bei einem Fest in Stadl-Paura (Bez. Wels-Land) einen großen Polizeieinsatz ausgelöst. Der 32-Jährige war mit Security-Mitarbeitern in Streit geraten. Dabei drohte er ihnen, dass er von daheim seine Waffen holen und sie damit erschießen werde. Danach verschwand er. Die Polizei leitete umgehend eine Fahndung ein, an der sich sieben Streifen beteiligten.

Nach rund einer Stunde fanden Polizisten den Mann in einem Nachtklub in der Nähe. Er wurde zur Polizeiinspektion gebracht, wo eine Alkoholisierung von 1,9 Promille festgestellt wurde. In der Wohnung des 32-Jährigen fanden die Beamten dann eine Schreckschusspistole und dazu gehörige Munition und stellten diese sicher, berichtete die Landespolizeidirektion am Feiertag. Der Mann wird auf freiem Fuß angezeigt.