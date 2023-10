350 Euro mehr für Ärzte in Ausbildung

Einen Gehaltssprung von 38 Prozent machen Medizinstudenten in ihrem klinisch-praktischen Jahr in Oberösterreich.

OÖ. Das Gehalt für das Klinisch-praktische Jahr (KPJ) wird von 650€ auf 900€ angehoben, das ist ein Gehaltssprung von 38 Prozent. Die Erhöhung gilt ab sofort, wie die zuständige Landesrätin Christine Haberlander (ÖVP) am Montag bekannt gab. "Die Förderung und Bildung junger Medizintalente hat in Oberösterreich oberste Priorität. Mit dieser Anhebung setzen wir einen weiteren Schritt zur Absicherung der

Gesundheitsversorgung in Oberösterreich." Im praktischen Jahr an den Kliniken in Oberösterreich absolvieren die Medizinstudenten jeweils 16 Wochen chirurgische Fächer, 16 Wochen interne Fächer, vier Wochen Allgemeinmedizin, vier Wochen in vorgegebenen Wahl-Fachrichtungen und acht Wochen freie Wahl-Fachrichtungen.