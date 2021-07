78-Jährige stürzt 150 Meter ab - und überlebt

Eine 78-jährige Deutsche hatte am Samstag bei einer Bergtour nahe Gmunden mehr als nur einen Schutzengel.

Bei einem Ausflug auf den "Kleinen Schönberg" (Gmunden) kamen eine 78-Jährige aus Deutschland und deren 54-jährige Tochter vom markierten Weg ab und gerieten so in eine gefährliche Situation. In steilem, weglosen, und felsigen Gelände kam es dann zum Drama: Die 78-jährige rutschte ab und stürzte 150 Meter in die Tiefe.

Doch dank der Bergrettung Gmunden und unfassbarem Glück nahm der Unfall ein vermeintlich glimpfliches Ende: Weil der Tochter vor Schreck keine Notrufnummer einfiel, alarmierte sie ihren Ehemann. Dieser verständigte die Bergrettung Gmunden, die mit dem Notarzthubschrauber und der Alpinpolizei anrückte. Die Tochter konnte sich unterdessen zu ihrer verletzten Mutter abseilen, deren Sturz an einem quer liegenden Baumstamm gestoppt wurde, und erste Hilfe leisten.

Die schwer verletzte 78-Jährige konnte nach einer schwierigen Bergung von der Bergrettung mittels 50m Bergtau zum Landeplatz geflogen werden und ins Klinikum Vöcklabruck gebracht. Wie durch ein Wunder konnte die Bergrettung den Zustand der 150 Meter abgestürzten Frau bis dahin stabilisieren.