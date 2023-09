82-Jähriger übersieht Motorradfahrer: 21-Jähriger getötet

Ein 82-Jähriger hat am Mittwochabend beim Linksabbiegen in Geretsberg (Bezirk Braubau) offenbar einen entgegenkommenden Motorradfahrer übersehen.

Am Mittwochabend um ca. 18:30 Uhr fuhr ein 21-jähriger Mann aus dem Bezirk Braunau, mit seinem Motorrad auf der L 504 in Fahrtrichtung Franking. Zur selben Zeit lenkte ein 82-jähriger Mann seinen Pkw ebenfalls auf der L 504 in Richtung Gundertshausen.

Im Ortsgebiet von Geretsberg wollte der 82-Jähige nach links abbiegen und dürfte dazu sein Fahrzeug auf die Gegenfahrbahn gelenkt haben. Der bereits herannahende Motorradlenker konnte eine Kollision nicht mehr verhindern und kollidierte mit der Beifahrerseite des Autos. In weiterer Folge wurde er auf den Pkw einer nachkommenden 21-Jährigen, auch aus dem Bezirk Braunau, geschleudert und kam 15 Meter weiter im Straßengraben zum Liegen.

Ein Zeuge leitete sofort Erste Hilfe und setzte die Rettungskette in Gang. Das Rote Kreuz Eggelsberg führte Reanimationsmaßnahmen durch. Durch den Notarzt des Rettungshubschraubers Christoph 14 konnte jedoch nur noch der Tod des 21-Jährigen festgestellt werden.