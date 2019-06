Am Mittwoch kam es im Linzer Stadtteil Neue Heimat zu einem schweren Unfall. Ein Auto krachte in den Gastgarten einer Bäckerei. Die Lenkerin dürfte Gas- & Bremspedal verwechselt haben, sodass sie in die Menge fuhr. Eine Person wurde dabei schwer verletzt, sechs weitere leicht.

Der Schanigarten war am Gehsteig aufgebaut. Direkt davor sind Parkplätze.