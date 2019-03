Drei Einbrecher haben sich bei ihrem Coup in Linz in der Nacht auf Sonntag vergeblich vor der Polizei in einem Kasten zu verstecken versucht. Eine Nachbarin hatte beobachtet, wie das Trio in ein Wohngebäude in der Sintstraße eingestiegen war. Die alarmierte Exekutive durchsuchte alle Räume und fand die Eindringlinge im ersten Stock in dem Kasten, berichtete die Polizei in einer Presseaussendung.



Die zwei Männer aus der Slowakei im Alter von 22 und 36 Jahren sowie die 31-jährige Ungarin wurden festgenommen. Durch ein aufgebrochenes Garagenfenster im Erdgeschoß hatte sich das Trio Zutritt zum Gebäude verschafft.