Abgängige 78-Jährige aus Wels tot gefunden

Am Thurnhamberg über Felsstufe gestürzt.

Eine seit Montag abgängige Pensionistin aus Wels ist am Freitagvormittag tot im Bezirk Kirchdorf an der Krems aufgefunden worden. Die 78-Jährige war am Thurnhamberg im weglosen bewaldeten Gebiet über eine Felsstufe von etwa acht bis zehn Meter Höhe abgestürzt, meldete die Polizei am Abend. Ihre Tochter hatte die Frau am Mittwoch als vermisst gemeldet. Daraufhin war zunächst das Auto der Seniorin in der Gemeinde Micheldorf entdeckt und dann die Umgebung abgesucht worden.