ADX unterbricht Gas- und Öl-Probebohrungen in Molln

Neuer Versuch soll im Jänner gestartet werden.

Die Betreiberfirma ADX Energy unterbricht ihre Gas- und Öl-Probebohrungen in Molln. Die Arbeiten in dem Gebiet nahe am Nationalpark Kalkalpen haben offenbar bisher nicht den gewünschten Erfolg gebracht. Am Mittwoch sei mit der Demobilisierung der Testinfrastruktur begonnen worden, "da die bisherige Auswertung der Tests keine ausreichenden Mengen an Rohöl und Erdgas für die kommerzielle Verwertung der Bohrung Welchau-1 ergeben hat", hieß es in einer Aussendung.

ADX Österreich-Chef Alan Reingruber betonte dennoch, dass es sich nur um eine Unterbrechung der Tests bis Jänner handle. Man könne noch keine "endgültigen Aussagen über den Öl- und Gas-Fund vom Frühjahr" treffen, teilte das Unternehmen mit.

Im Frühjahr waren Kohlenwasserstoffe über eine Bohrstrecke von 450 Metern nachgewiesen worden, bei denen es sich ersten Analysen zufolge wahrscheinlich um leichtes Erdöl und nicht wie ursprünglich erwartet um Erdgas handeln solle. Unklar war allerdings bereits damals die Menge und ob diese eine wirtschaftliche Förderung zulassen würde. Die Probebohrungen hatten für Kritik gesorgt - einerseits weil das Areal so nahe am Nationalpark liegt, andererseits weil Kritiker generell die Förderung fossiler Brennstoffe infrage stellen.