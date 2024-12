Als Bier verkleidet beim Silvesterlauf mitmachen

Bei den Silvesterläufen geht es nicht um die Zeiten sondern um die Gaudi dabei.

Linz/Peuerbach. Zum Jahreswechsel bildet der Silvesterlauf in Peuerbach (Bez. Grieskirchen) das abschließende Laufsport-Highlight in Österreich. Wenn tausende Zuschauer Weltstars des Laufsports anfeuern bzw. zahlreiche Teilnehmer bei den Nachwuchs- und Volksläufen an den Start gehen, herrscht Partystimmung entlang der Strecke. Die Volkslauf am 850 Meter langen Rundkurs startet um 12.30 Uhr, davor sind Kinderläufe. Beim Linzer Silvesterlauf über sechs Kilometer werden wieder rund 1.000 Läufer erwartet, einige darunter auch verkleidet. Besonders beliebt ist das Motto Glücksschwein und Bier. Der Hauptlauf startet um 15 Uhr. Nachnennen kann man bis 14.30 Uhr.