Amok-Schütze auf der Flucht: Das ist der Stand der Ermittlungen

So ermittelt die Polizei.

Ulrike Handlbauer, LPD Oberösterreich, sagte zu oe24, dass sich die Polizei aus ermittlungstaktischen Gründen bedeckt hält.

Wo sich der Täter aufhält, ist völlig unklar. Die Polizei gibt bekannt, dass der Täter bewaffnet ist. Bei den beiden Opfern handelt es sich um zwei Männer. Sie wurden mutmaßlich aus der Waffe des Jägers getötet. Das erste Opfer ist der örtliche Bürgermeister. Beim zweiten Opfer handelt es sich um den Jagdleiter von Anreit.

Video zum Thema: Mordalarm in OÖ: Zweites Opfer, Verdächtiger weiter flüchtig

Internationale Medien berichten

Hundert Einsatzkräfte sind vor Ort und fahnden nach dem Täter. Der Ort steht derweil unter Schock ob der grausamen Tat. Auch internationale Medien berichten mittlerweile über den Amoklauf in Oberösterreich. Die britische Tageszeitung titelt: "Arnreit shooting: Mayor Franz Hofer shot dead with two others as gunman still on the loose." Auch der Schweizer Blick hat sich den Bluttaten angenommen. "Jäger schießt um sich: Amoklauf in Oberösterreich."