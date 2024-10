Briten-Abgeordneter wegen Schläger Video suspendiert

Politiker kontaktierte selbst die Polizei

Großbritanniens Regierungspartei Labour suspendiert vorerst einen ihrer Abgeordneten, weil er Medienberichten zufolge auf einen Mann eingeschlagen haben soll. Während der Untersuchung der Vorwürfe werde Mike Amesbury aus der Fraktion ausgeschlossen, meldete die britische Nachrichtenagentur PA.

Der Politiker hatte am Wochenende bei X mitgeteilt, er sei in einen Vorfall verwickelt gewesen, bei dem er sich bedroht gefühlt habe, nachdem er abends mit Freunden unterwegs gewesen sei. Am Morgen danach habe er selbst die Polizei kontaktiert, um zu berichten, was geschehen sei. Details nannte er nicht.

Die Cheshire Police bestätigte nach Angaben von PA, dass sich ein 55-jähriger Mann wegen eines Vorfalls freiwillig habe befragen lassen, nachdem Beamte wegen eines Angriffs in der Nacht zum Samstag alarmiert worden seien.

Die Zeitung "Daily Mail" veröffentlichte Bilder einer Überwachungskamera. Darauf ist zu sehen, wie ein Mann auf einen anderen einschlägt - nach Angaben des Blatts soll es sich um Amesbury handeln. Von dem Abgeordneten, der einen Wahlkreis nahe Liverpool vertritt, lag zu dem Video zunächst keine Stellungnahme vor. In einem anderen Video, das auch ihn zeigen soll, sagt er: "Sie werden mich nie wieder bedrohen!" Im vergangenen Jahr war ein Mann, der Amesbury nachgestellt hatte, wegen Stalkings verurteilt worden.