Arbeiter in Baugrube verschüttet und erstickt

Attnang-Puchheim. Am Mittwoch kam es bei Grabungsarbeiten in Attnang-Puchheim (Bezirk Vöcklabruck) zu einem tödlichen Arbeitsunfall, wie die Polizei in einer Aussendung schreibt. Ein 47-jähriger Mann aus dem Bezirk Vöcklabruck stieg gegen 14 Uhr in die Künette. Dabei löste sich Erdreich und verschüttete den Mann zur Gänze. Der 47-Jährige konnte nach ca. einer Stunde nur mehr tot von der FF Puchheim geborgen werden.

Die Arbeitskollegen wurden vom Kriseninterventionsteam betreut.