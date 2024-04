Auf Pilgertour per Rad: Die Sebaldus-Region auf zwei Rädern entdecken

OE24 verlost einen Kurzurlaub zum Radpilgern in der Sebaldus-Region.

Die oberösterreichische Sebaldus-Region präsentiert stolz ihre neuen Radpilgerrouten und lädt Abenteuerlustige dazu ein, auf den Spuren des Heiligen Sebaldus die malerische Landschaft zu erkunden. Mit sieben sternförmig angelegten Routen, die als Tagestouren ab/bis Weyer oder Gaflenz konzipiert sind, bietet die Region ein wahres Paradies für Radfahrer.



Gemäß dem Motto "Für die einen ist es Pilgern, für die anderen Sport. Aber eines ist sicher: Für alle ist es ein Erlebnis der besonderen Art" versprechen diese Routen einzigartige Erfahrungen in einer der schönsten Natur- und Kulturlandschaften des Voralpenraums.



Die Routen, die zwischen 24 und 76 km lang sind, führen durch den Nationalpark Kalkalpen, die Region Eisenwurzen und das angrenzende Mostviertel. Jede Route hat ihre eigenen Highlights, darunter malerische Kirchen, historische Stätten und atemberaubende Aussichtspunkte.

Urlaubs- und Tagesgäste haben die Wahl zwischen Kurz- oder Langversionen der Touren, und dank der sternförmigen Konzeption kehren sie am Ende jedes Tages wieder zum Ausgangspunkt zurück. Das bedeutet auch, dass kein Gepäcktransport oder Hotelwechsel erforderlich ist, da die Teilnehmenden abends immer wieder in ihre Unterkunft zurückkehren.

© oe24 ×

Ob die klassische Maria Neustift-Runde, die anspruchsvolle Seitenstettenrunde oder die imposante Sonntagbergrunde, jede Route verspricht unvergessliche Erlebnisse und Einblicke in die reiche Kultur- und Naturgeschichte der Region.Die Routen führen größtenteils über Radwege, wenige befahrene Nebenstraßen oder gut ausgebaute Güterwege und eignen sich daher auch für E-Bikes. Erfahrene Fahrer können sie aber auch ohne Motorunterstützung mit dem Mountain-, Trekking- oder Gravelbike zurücklegen. Zusätzlich sind fünf der sieben Etappen auch rennradtauglich.Dank einer QR-Code-unterstützten Radkarte, deren GPX-Daten sich einfach in die eigene Navigations-App importieren lassen, wird die Navigation zum Kinderspiel. Auf der Website www.sebaldustour.at finden Interessierte weitere Informationen zu den Routen sowie die Möglichkeit, die detaillierte Radkarte anzufordern.OE24 verlost einen Kurzurlaub für zwei Personen inklusive Leih-E-Bikes. Zum Gewinnen ein Mail mit dem Betreff „Radpilgern“ an gewinnen@oe24.at schicken und schon bald mit dem Rad eine unvergessliche Pilgerreise durch die Sebaldus-Region erleben.