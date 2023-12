Autofahrermobbing: Stadt Linz streicht 200 Parkplätze

200 Parkplätze müssen für die Bepflanzung von neuen Bäumen weichen.

Linz. Seit Juni wird über die Parkplatzstreichungen in Linz diskutiert, damals thematisierte die FPÖ die vermehrten Streichungen in der Innenstadt im Gemeinderat und forderte eine Befragung zur Parkplatzsituation bei den Bewohnern und Geschäftstreibenden der Innenstadt. Der Antrag von Manuel Danner wurde aber abgeschmettert. „Es ist schade, dass die Sache zuerst auf die lange Bank geschoben und jetzt final verhindert wurde. Ich kann in keiner Weise nachvollziehen, warum sich die Stadt bei der direkten Einbindung der Bürger so schwertut“, so Danner.

Die FPÖ spricht sich nicht gegen die Begrünung in der Innenstadt aus, aber dagegen, für „ein paar Bäume abstruse Summen an Steuergeld aufzuwenden.“

Eine Anfrage in der Gemeinderatssitzung vergangene Woche brachte dann die Zahlen ans Licht, die bisher nicht ausgesprochen wurden: Rund 200 Parkflächen werden gestrichen, alleine 60 in der Lederergasse bis zur Petzoldstraße und weitere 60 in der Schubertstraße,. „Das Autofahrer-Mobbbing muss ein Ende haben“, fordert Danner.